Так называемому заместителю главы администрации Мариуполя сообщили о подозрении в государственной измене

Так называемому заместителю главы администрации Мариуполя сообщили о подозрении в государственной измене

Пока он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Заместителю руководителя Сартанской поселковой военно-гражданской администрации Мариупольского района Донецкой области в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Подозреваемый активно помогает врагу. Поэтому при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ему заочно уведомлено о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Донецкая областная прокуратура

По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность "замглавы местной администрации "ДНР" — администрации Мариуполя".

Пребывая в этой должности, он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Досудебное расследование осуществляется территориальным управлением ДБР, расположенным в Краматорске.

Напомним, жители Закарпатья объявили подозрение за участие в эфирах пропагандистов РФ.

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