Так называемому заместителю главы администрации Мариуполя сообщили о подозрении в государственной измене

Пока он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.
Заместителю руководителя Сартанской поселковой военно-гражданской администрации Мариупольского района Донецкой области в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Подозреваемый активно помогает врагу. Поэтому при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ему заочно уведомлено о подозрении.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность "замглавы местной администрации "ДНР" — администрации Мариуполя".
Пребывая в этой должности, он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.
Досудебное расследование осуществляется территориальным управлением ДБР, расположенным в Краматорске.
Напомним, жители Закарпатья объявили подозрение за участие в эфирах пропагандистов РФ.
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