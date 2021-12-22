"Так совпало, что пришли одновременно": в Кривом Роге мужчина зарезал в подъезде ухажера своей жены

"Так совпало, что пришли одновременно": в Кривом Роге мужчина зарезал в подъезде ухажера своей жены

Тело погибшего на первом этаже у подъезда увидела прохожая.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина в подъезде многоэтажки жестоко убил гражданина.

Об этом пишет издание “Свои. Кривой Рог".

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Инцидент произошел в одной из многоэтажке на бульваре Вечерний. Там между двумя мужчинами завязался словесный конфликт. Поводом стало то, что один гражданин приревновал другого к женщине. В результате чего он достал нож и несколько раз ударил им местного жителя.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Тело потерпевшего на первом этаже в подъезде увидела прохожая.

“На место прибыли правоохранители, которые задержали предполагаемого убийцу — он сам вышел к ним из подъезда. Во время осмотра у него обнаружили пневматический пистолет. В этом доме женщина проживает сама, так совпало, что к ней в одно и то же время пришли муж и новый ухажер. С мужем женщина разошлась, но официально не развелась”, — сообщили в издании.

Напомним, что в Херсонской области из-за злостного родительского недосмотра изъяли из семьи 9-летнего мальчика.

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