"Так убирают, чтобы ни людей, ни следов": криминалист назвал две основные версии взрыва автомобиля в Днепре

При взрыве была большая вероятность задеть кого-то еще.
В Днепре эксперты рассказали, в результате чего мог произойти взрыв автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого. Причиной могла стать война с РФ, а также криминальные разборки.
Об этом сообщил начальник криминальной разведки МВД Украины в 1994—2000 годах Валерий Кур, пишет Dnepr.info.
"Я считаю, что здесь должны быть две версии. Первая, с учетом войны — это агрессор. Рядом находится враг, идет война и я бы не исключал эту версию", — отметил Валерий Кур.
Он также добавил, что есть еще одна возможная причина случившегося — и это криминальные разборки.
"Так убирают наверное, чтобы не осталось ни людей, ни следов. Машину разорвало очень сильно, поэтому я думаю, что здесь вторая версия о криминальных разборках тоже подходит", — подчеркнул Валерий Кур.
В то же время очевидцы происшествия говорят, что участок, где прогремел взрыв, очень людный. Поэтому была большая вероятность того, что пострадает кто-то еще.
"Очевидиц рассказывает, что в момент взрыва рядом никого не было, хотя обычно там много людей. Есть предположение, что выжидали, чтобы не было человеческих жертв", — рассказала "Чрезвычайным новости" местная жительница.