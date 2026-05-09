"Так упал, что оказался в коме": Лубинец шокировал подробностями инцидента с ТЦК в Днепре

Пострадавший после встречи с ТЦК / © скриншот с видео

В Днепре мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии после встречи с работниками ТЦК и СП в балаклавах. По официальной версии военного ведомства, он «сам упал и ударился головой».

Подробности этого инцидента рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав видео с пострадавшим.

Омбудсман сообщил, что к нему обратилась жительница Днепра, муж которой получил травмы в результате действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП. В результате этих событий мужчина получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать таким, что „сам упал и ударился головой“. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до того — был в коме», — прокомментировал опубликованные кадры Лубинец.

По его словам, по данному факту начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

«Я уже обратился в прокуратуру, которая осуществляет процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, придерживались ли представители ТЦК и СП требований законодательства при осуществлении мероприятий оповещения. Буду продолжать требовать полного и объективного выяснения всех обстоятельств этого дела», — отметил омбудсмен.

Почему работники ТЦК были в балаклавах

Дмитрий Лубинец отметил недопустимость использования балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо.

«Люди имеют право понимать, кто именно к ним подходит, кто их останавливает, задерживает или применяет силу. Когда лица скрыты — невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения», — отметил он.

Омбудсман поставил под сомнение правомерность осуществления мероприятий оповещения военнообязанных лицами в масках (балаклавах), которые делают невозможным идентификацию представителей государственного органа.

«В соответствии с законодательством Украины, представители ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей должны быть должным образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения. Сокрытие лица вызывает у людей недоверие и непонимание, кто именно перед ними, что прямо влияет на оценку таких событий», — отметил он.

Дмитрий Лубинец отметил, что случай в Днепре — не единичный. По его словам, такие методы вредят мобилизации.

«Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают», — подытожил он.

