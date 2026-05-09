- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1341
- Время на прочтение
- 3 мин
"Так упал, что оказался в коме": Лубинец шокировал подробностями инцидента с ТЦК в Днепре
Жительница Днепра утверждает, что ее муж получил травмы в результате действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП.
В Днепре мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии после встречи с работниками ТЦК и СП в балаклавах. По официальной версии военного ведомства, он «сам упал и ударился головой».
Подробности этого инцидента рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав видео с пострадавшим.
Омбудсман сообщил, что к нему обратилась жительница Днепра, муж которой получил травмы в результате действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП. В результате этих событий мужчина получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
«На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать таким, что „сам упал и ударился головой“. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до того — был в коме», — прокомментировал опубликованные кадры Лубинец.
По его словам, по данному факту начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
«Я уже обратился в прокуратуру, которая осуществляет процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, придерживались ли представители ТЦК и СП требований законодательства при осуществлении мероприятий оповещения. Буду продолжать требовать полного и объективного выяснения всех обстоятельств этого дела», — отметил омбудсмен.
Почему работники ТЦК были в балаклавах
Дмитрий Лубинец отметил недопустимость использования балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо.
«Люди имеют право понимать, кто именно к ним подходит, кто их останавливает, задерживает или применяет силу. Когда лица скрыты — невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения», — отметил он.
Омбудсман поставил под сомнение правомерность осуществления мероприятий оповещения военнообязанных лицами в масках (балаклавах), которые делают невозможным идентификацию представителей государственного органа.
«В соответствии с законодательством Украины, представители ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей должны быть должным образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения. Сокрытие лица вызывает у людей недоверие и непонимание, кто именно перед ними, что прямо влияет на оценку таких событий», — отметил он.
Дмитрий Лубинец отметил, что случай в Днепре — не единичный. По его словам, такие методы вредят мобилизации.
«Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают», — подытожил он.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва, а большинство таких отсрочек продлевается автоматически. В то же время некоторые граждане могут потерять ее уже в мае из-за проблем с государственными реестрами.
Забронированных мужчин могут перестать выпускать за границу во время действия военного положения и мобилизации. С такой инициативой выступил народный депутат из «Слуги народа» Александр Федиенко.