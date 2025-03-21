Так выглядит "мир", который Путин обещал: в ЕС отреагировали на атаки РФ

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на ночную атаку, которую оккупационная армия совершила на украинские города. Она осудила подобные действия Кремля.

Об этом посол написала она в Facebook.

Матернова заявили, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.

"Теперь мы все знаем, какой действительно выглядит "русский мир", обещанный президентом Путиным президенту Трампа", — отметила дипломатка.

Она подчеркнула, что ночью под ударами были Киев, Одесса, Запорожье. Целями РФ стала гражданская инфраструктура: торговые центры, жилые дома и т.д. По ее словам, мир должен "проснуться".

"Мы должны понять, что поставлено на карту. Путин неустанно уничтожает Украину и ее народ", — заявила госпожа ЕС в Украине.

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала Одессу во время встречи там президента Чехии Петра Павла и вице-премьера Украины Алексея Кулебы.

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