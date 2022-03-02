"Так выглядит "руцкий мир": вражеская ракета в Харькове попала в здание полиции, СБУ и университет

"Так выглядит "руцкий мир": вражеская ракета в Харькове попала в здание полиции, СБУ и университет

В результате ракетного удара по зданию СБУ, Нацполиции и университета Каразина в Харькове предварительно пострадали три человека.

Сегодня, 2 марта, российские военные выпустили ракету в здание Национальной полиции в городе Харкиове.

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Видео ракетных обстрелов обнародовала прессслужба Сухопутных войск ВС Украины на своей странице в Facebook.

"Попадание российской ракеты в здание Национальной полиции в городе Харьков. Вот так и выглядит "руцкий мир", — говорится в сообщении.

Как информирует прессслужба ГСЧС Украины, около 08:10 в результате ракетного удара по зданию СБУ, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина предварительно пострадало 3 человека.

На место происшествия работает 90 спасателей и 21 единица техники.

Напомним, в Харькове был нанесен воздушный удар по казармам летного училища на Клочковской, 228.