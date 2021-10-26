"Так же вернем наших людей и территории", — Кулеба о решении суда по "скифскому золоту"

"Так же вернем наших людей и территории", — Кулеба о решении суда по "скифскому золоту"

"Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско", — Кулеба.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на решение суда Амстердама о возвращении Украине "скифского золота". Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории и людей так же, как и "скифское золото".

Об этом он сообщил в соцсетях.

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"Это большая победа, мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, свидетельствующие о тысяче лет нашей истории", — отметил он.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты в течение 7 лет работали, чтобы "скифское золото" вернулось на Украину. Та добавил, что в Нидерландах на заседании суда "все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско".

"Сегодняшнее решение доказывает, что упорная командная работа добивается больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории... Крымская платформа — это тоже долгосрочная работа, но в то же время конце мы победим и вернем Крым в состав Украины", — заявил Кулеба.

Напомним, апелляционный суд Амстердама решил судьбу "скифского золота". Суд принял решение передать его Украине, а не России. Решение является окончательным.

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