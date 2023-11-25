"Так звучит боль": Зеленский обратился к украинцам в 90-ю годовщину Голодомора

В Украине, в субботу, 25 ноября, чтят память жертв Голодомора. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с обращением в 90-ю годовщину геноцида.

Обращение Зеленский опубликовал на официальной странице в телеграмм-канале.

ТСН.ua публикует текст поздравления Зеленского:

"Нас стремились смирить, замордовать, истребить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления. Не смогли. Нас хотели запутать, обмануть, сделать так, чтобы мы не верили, не помнили, а потому простили". Не смогли, и сегодня с глубокой грустью и уважением мы чтим память о миллионах наших людей – миллионах жертв голодоморов.

Трагедия, по которой сегодня мы плачем и молчим – так тихо, что это должен слышать весь мир. Так звучит украинская боль.

Мы благодарим всех государств, которые избрали справедливость, признали ее официально – признали Голодомор преступлением против людей, против Украины. Всем, кто называет вещи своими именами.

Мир должен объединиться и осудить преступления в прошлом. Мир должен объединиться и остановить настоящее преступление.

Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина устоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду.

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Напомним, 55 стран-членов ООН и делегация Европейского союза подписали инициированную Украиной декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

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