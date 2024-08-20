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"Такая ситуация напоминает коммунистическое прошлое": в УПЦ МП отреагировали на принятие законопроекта против них

"Такая ситуация напоминает коммунистическое прошлое": в УПЦ МП отреагировали на принятие законопроекта против них

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент / Фото: скриншот с видео

Митрополит Климент отметил, что закон, за который сегодня проголосовали депутаты, больше не о самой церкви, а о ее имуществе.

После того, как депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, который может запретить деятельность УПЦ МП, Украинская православная церковь и дальше будет жить как истинная церковь, а любые попытки ее запретить могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет.

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в комментарии hromadske.

По словам митрополита, упомянутый законопроект №8371 "возможно и запрещает УПЦ МП", однако у Украинской православной церкви нет приставки МП.

"Украинская православная церковь и дальше будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут только к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать", – считает он.

Митрополит Климент утверждает, что закон, за который сегодня проголосовали депутаты, больше не о самой церкви, а о ее имуществе. По словам митрополита Климента, подобная ситуация напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым.

Климент также подчеркнул, что этот закон касается религиозных организаций, аффилированных с зарубежными центрами. По словам архиерея, УПЦ не имеет административных связей с зарубежными центрами, а если ее кто-то будет в этом обвинять – это будет "исключительно манипулятивно", поскольку не существует ни одного украинского документа, который бы это подтверждал, продолжил митрополит.

На вопрос, планирует ли УПЦ МП объединяться с ПЦУ, владыка Климент отметил, что УПЦ "неоднократно призывала ПЦУ к поискам путей объединения украинского православия", впрочем, там не услышали "ничего адекватного ответа".

Напомним, во вторник, 20 августа, Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно ему, может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

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