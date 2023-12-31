"Такая война заканчивается не военным поражением": эксперт о планах "в голове у Путина"

Война, развернувшаяся Россия на территории Украины, больше всего схода на первую мировую войну.

Об этом сказал историк, публицист, профессором УКУ Ярослав Грицак в рамках проекта "Кофе с Трощинским".

"Я не могу сказать, что в голове у Путина, на чем базируются его прогнозы. Но я понимаю, что эта война больше похожа на Первую мировую. Каждое сравнение не совершенно, но мы берем то, что может больше прояснить настоящее. Первая мировая война имела огромные битвы, фронты были очень протяженны, потери огромны, но линия фронта почти не двигалась",- объясняет историк.

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По его словам, если были прорывы, они ничего не стоили.

"Война была затяжная и позиционная — то, что правильно сказал Залужный. Такая война заканчивается не военным поражением одной стороны, как во Второй мировой, а коллапсом одной из сторон, первой не выдерживающей бремя войны. Я думаю, в значительной степени, расчет Путина построен на коллапсе Украины или Запада", – считает Грицак.

Напомним, политический эксперт и журналист Виталий Портников отметил, что оккупационная армия России и Владимир Путин считали, что украинцы буквально встретят их "цветами", не укладывалось в прогнозы ни одной разведывательной службы мира. План, который вынашивал президент-диктатор России – провалился.

Кроме того, по мнению историка Грицака, Путин хотел оккупировать часть якобы "русскоязычной" Украины. Западная половина для него до сих пор не интересна.

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