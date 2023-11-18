"Такая задача у правительства есть": Зеленский о повышении стипендии студентам

В Украине в следующем году могут увеличить стипендии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета. Там он сделал заявление о повышении стипендий в Украине.
Об этом идет речь на сайте президента Украины.
Молодежь поинтересовались, ожидается ли повышение стипендий студентам. По словам Главы государства, правительство Украины имеет такую задачу, прорабатываются возможности для соответствующего решения.
"О стипендиях – такая задача у правительства есть. Мы это обсуждали с Министерством. Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий", – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО от 18 ноября 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 17 ноября обратился к украинским. Он заявил, что сегодня состоялась очередная Ставка с подробным докладом министра обороны.
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