"Такая же агония, которая была 78 лет назад": Ермак отреагировал на массированный обстрел Украины Россией

В Офисе президента Украины подчеркнули, что России придется платить за все содеянное.

Россия пытается запугать украинцев, оставить без света и тепла. Такие действия Кремля – это агония, такая же, какую мир уже наблюдал 78 лет назад.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Террористы из России продолжают наивные попытки нас сломать и запугать. Они думают, что достигнут цели заморозить украинцев, оставить нас без света и тепла. Наивно, потому что неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей", — написал он.

Ермак добавил, что России "придется платить за все и, как показывает история, в двойном или даже тройном размере".

"78 лет назад кое-кто тоже пытался действовать по схожему сценарию – это была агония, такая же, как сейчас в России. Что было дальше – все помнят. Что будет дальше с РФ – уже понятно тоже", - отметил Ермак.

Массированные удары по Украине

С 10 октября Россия сохраняет интенсивный темп ударов по критической инфраструктуре и гражданским объектам на всей территории Украины. По данным британской разведки, Россия пытается компенсировать неудачи на фронте и вывести из строя энергетическую систему Украины.

18 октября войска РФ продолжили обстреливать Украину.

В частности утром 18 октября армия РФ запустила по Харькову из российского Белгорода 8 ракет.

Также утром во время объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепре.

Кроме этого оккупанты утром ударили по Житомиру. Город оказался без электроэнергии и водоснабжения.

Также Россия ударила, по предварительным данным, тремя ракетами по Киеву. Ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы, в результате чего часть города осталась без света.

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