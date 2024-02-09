"Такие изменения являются нормальными": ISW об отставке Залужного

Украина находится в состоянии войны уже не один год.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля сменил Главнокомандующего ВСУ. Место генерала Валерия Залужного занял генерал-полковник Александр Сырский. Это произошло в рамках более широких изменений в военном руководстве, которые являются нормальными.

Об этом пишет ISW.

Аналитики отмечают, что Зеленский также рассматривает на руководящие должности в Вооруженных силах Украины:

украинских бригадного генерала Андрея Гнатова (действующий начальник штаба и заместитель командующего Южным оперативным командованием)

бригадного генерала Михаила Драптая (бывший командующий Херсонской группой войск)

бригадного генерала Игоря Скибьюка (действующий заместитель командующего десантно-штурмовым войском)

полковника Павла Палису (действующий командир 93-й отдельной механизированной бригады)

полковника Вадима Сухаревского (действующий командир 59-й отдельной мотопехотной бригады).

"Зеленский, Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров признали, что война кардинально изменилась с 2022 по 2024 год и что нужны новые подходы и стратегии", – говорится в отчете.

В Институте приводят слова президента о том, что он предложил Залужному неопределенную должность в "команде управления" ВСУ, но не уточнил, поступило ли согласие. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Зеленский решил провести "системное обновление руководства" ВСУ, включая Главком, чтобы пересмотреть действия украинских военных за прошлый год, не допустить застоя на фронте, найти новые функциональные и технологические решения, которые позволят Украине сохранить и развить боевую инициативу, начать процесс реформирования управления Вооруженными силами Украины.

"Изменения командования являются нормальным явлением для государства, которое ведет войну в течение нескольких лет", – подытожили аналитики.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о замене главнокомандующего ВСУ и реакции общества.

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