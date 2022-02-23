"Такие планы были! Теперь надо бросать и ехать": люди покидают Счастье из-за обстрелов кафиров (видео)

"Такие планы были! Теперь надо бросать и ехать": люди покидают Счастье из-за обстрелов кафиров (видео)

Кто может, то уезжает из города, другие прячутся в подвалах.

Местные жители покидают город Счастье Луганской области из-за обстрелов оккупантов. Кто может, то уезжает из города, другие прячутся в подвалах.

Город Счастье третьи сутки находится под обстрелами незаконных вооруженных формирований (НЗФ — ред. ). После попаданий в Луганскую теплоэлектростанцию здесь сутки не было света. Возобновили его во вторник, 22 февраля, но всего на два часа. После очередных атак вспыхнули трансформаторы, и в городе снова исчезло электричество. Сейчас жители без воды и отопления.

Об этом сообщает "Дом".

Незаконные вооруженные формирования бьют по Счастью из минометов и реактивных установок "Град". Обстреливают окрестности города. В результате очередного обстрела Луганской ТЭС вспыхнули три трансформатора. В каждом по 40 тонн смазки. Над Счастьем поднялись клубы черного дыма.

Для того, чтобы потушить огонь, в Счастье направили 12 единиц техники. Но въехать в город она не смогла из-за непрекращающихся обстрелов.

Нельзя восстановить ни энергоснабжение, ни водоснабжение. И, не дай бог, если обстрелы будут все же интенсивнее и пойдут в город Счастье, то будет принято решение о проведении эвакуационных мероприятий. Пока не планируется. Но вопрос их осуществления уже проработан. Согласно плану определены соответствующие места, наработаны соответствующие распоряжения и в случае усложнения обстановки будет оперативно осуществляться частичная эвакуация при увольнении этого решения. директор департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской облгосадминистрации Александр Чалый

Осколками в Счастье поврежден детский сад "Звездочка", расположенный недалеко от контрольного пункта въезда-выезда. В саду разбиты окна. Как рассказала заведующая Елена Боркун, детей в садике нет с 21 февраля, как начались обстрелы.

В жилых домах Счастья разбиты крыши, выбиты окна, оконные стекла лежат на асфальте, а во дворах — воронки.

Боже мой, испугались, стекла вылетели везде, нет ни света, ни воды, люди заикаются. Вот так и живем. Вот в подвал пошли в темноте, у кого свеча, у кого что, так и живем. С фонариками... местная жительница Алла

В прошлый раз сидели в подвале. Только окно поставили, только холодильник купили новый, такие планы были! Теперь надо бросать и уезжать... местная жительница Татьяна

Люди собирают вещи и те, кто может, покидают город. Остальные прячутся в подвалах. Ольга и Андрей оборудовали две лежанки и перенесли сюда теплые вещи. Уже третьи сутки находятся здесь вместе с сыном.

"Те, кто здесь остался, они уже никуда не собираются. Наши близкие все здесь. Решили, что будем все здесь, никуда не поедем. Только вышли из подвала в шесть часов, погрелись, чайку попили и снова вернулись, потому что начали шарахать", – рассказывают Ольга с Андреем.

Из-за отсутствия отопления в Счастье развернули пункты обогрева: в спортзале местного лицея и в городском доме культуры. Со среды, 23 февраля, спасатели начнут подвозить в населенный пункт цистерны с технической водой. Вчера вечером, 22 февраля, удалось вернуть электричество в жилые дома.

Обострение в Ивано-Франковской области. Ситуация в Счастье Второй день под обстрелами Счастье в Луганской области. После попадания в Луганскую ТЭС здесь сутки не было света. Его удалось восстановить на некоторое время, но после очередных атак загорелись трансформаторы и в городе снова исчезло электричество. Подробности – в сюжете Анастасия Волкова для телеканала #ДОМ Опубликовано Телеканал Дом Вторник, 22 февраля 2022 г.

Напомним, член трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш считает, что сейчас можно прогнозировать серьезное обострение на Донбассе. С помощью этого Россия попытается склонить Украину к прямым переговорам с представителями "ЛНР" и "ДНР".

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