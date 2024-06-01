"Такие попытки будут по всему фронту": глава штаба РДК о ситуации на Харьковщине

Российская армия на Харьковском направлении продолжает "мясные штурмы", на которые отправляет достаточно большими соединениями пехоту. В частности, таким образом войска РФ пытаются создать определенную ячейку напряжения на границе.

Об этом рассказал глава воюющего на стороне Украины штаба Российского Добровольческого Корпуса Александр "Фортуна" в интервью "УНИАН".

"В определенной степени это аналогично тем действиям, которые мы предпринимаем во время операций на границе. Я не думаю, что была задача в организации буферной зоны, это достаточно большое комплексное мероприятие", — говорит он.

По его словам, сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда российской армии и прежде всего российским властям необходимо что-то "продать" внутреннему рынку, какую-то победу.

"Поэтому такие попытки будут по всему фронту. Мне бы хотелось напомнить людям, которые считают, что граница – это просто граница, что это не так. Это тоже линия фронта на сегодняшний момент ", – отметил Фортуна.

Тем временем продолжается наступление на Волчанск.

"Это классические "мясные штурмы". Качество личного состава разное — специалистов мы не встречали. Возможно, они были во втором-третьем эшелоне, но на "нуле" их не было точно. Я имею в виду специалистов по разведке, спецслужбам, спецподразделений силовых структур. Это были мобилизованные и даже срочники", — добавил он.

Напомним, наступление России в Харьковской области было провальным, поскольку Украина очень эффективно его остановила.

Читайте также: