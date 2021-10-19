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Таких цифр мы не видели за два года пандемии: за сутки жертвами коронавируса стало 538 украинцев

Таких цифр мы не видели за два года пандемии: за сутки жертвами коронавируса стало 538 украинцев

УНИАН

Всего жертвами болезни уже стали более 61 тысячи людей.

За последние сутки от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2 852 человека были госпитализированы, а 7 776 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован в апреле 2021 года — это был 481 летальный случай за сутки. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

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