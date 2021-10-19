Таких цифр мы не видели за два года пандемии: за сутки жертвами коронавируса стало 538 украинцев

Таких цифр мы не видели за два года пандемии: за сутки жертвами коронавируса стало 538 украинцев

Всего жертвами болезни уже стали более 61 тысячи людей.

За последние сутки от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2 852 человека были госпитализированы, а 7 776 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован в апреле 2021 года — это был 481 летальный случай за сутки. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

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