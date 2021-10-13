Таких цифр не было с апреля: в Украине от коронавируса за сутки умерло более 470 человек

Всего жертвами болезни уже стали более 59,5 тысяч украинцев.
За последние сутки от коронавируса умер 471 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине с апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также по состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса, 4 901 человек был госпитализирован, а 6 462 пациента выздоровели.
Напомним, что рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован в апреле 2021 года — это был 481 летальный случай за сутки. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.