Таких цифр не было с весны: в Украине за сутки умерло более 300 человек

Таких цифр не было с весны: в Украине за сутки умерло более 300 человек

Всего по состоянию на 5 октября жертвами болезни уже стали более 57 тысяч украинцев.

За последние сутки от коронавируса умерло 317 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине с весны.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 октября

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным СБНО, больше всего летальных случаев было зафиксировано в Донецкой области — 42, Хмельницкой — 27, Черновицкой — 23 и Днепропетровской и Харьковской областях — по 18.

Также имеем рост количества новых заражений — почти 10 тысяч за минувшие сутки. В целом по Украине в больницы попали почти две тысячи новых пациентов.

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил, что за последние две недели уровень смертности от COVID-19 в Украине увеличился более чем вдвое. Однако, по его словам, в KSE не ожидают, что он будут расти в таком же резком соотношении. В частности, эксперты прогнозируют, что рост смертности должен замедлиться, но, несмотря на это, она все же продолжит расти.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки от осложнений болезни умерло 317 человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку