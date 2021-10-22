Таких цифр не было за всю пандемию: в Украине второй день подряд коронавирус бьет новые рекорды

Таких цифр не было за всю пандемию: в Украине второй день подряд коронавирус бьет новые рекорды

В то же время установлен и новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тысяч украинцев.

Таких цифр не было за все время пандемии. По состоянию на 22 октября в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23 785 инфицированных и 614 смертей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали более 5 тысяч человек, а 8 530 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы вчера — 546 и 19 октября — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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