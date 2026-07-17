Таких имен выше не слышали — от Айсель до Авигея, как интересно называют детей в 2026 году

Редкоупотребительные имена становятся трендом среди украинских родителей / © unsplash.com

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Министерство юстиции опубликовало перечень имен, которыми чаще всего и реже называли детей в Украине в первом полугодии 2026 года.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Вот самые популярные женские и мужские имена, которые выбирали украинцы

Самые популярные женские имена: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева

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Самые популярные мужские имена: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий

В то же время многие родители выбирали для своих детей уникальные имена

Редкие женские имена: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Здвинка и Квитослава.

Редкие мужские имена: Даниэль-Артур, Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.

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Напомним, в Украине стремительно ухудшается демографическая ситуация. Об этом даже заговорили в парламенте, мол, уровень рождаемости в Украине уже самый низкий в мире, а уровень смертности самый большой.

Статистика, которую приводят в Минюсте, ужасает: с января 2024 года по июнь включительно в Украине родилось 87 655, а умерло 250 972 граждан.

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