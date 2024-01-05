Таких операций в Украине еще не проводили: как врачам удалось спасти 9-месячного ребенка

Без операции у девочки не было шансов на жизнь.

Врачи киевского Охматдета спасли жизнь 9-месячной девочке, проведя уникальную трансплантацию печени от матери с одномоментной коррекцией порока сердца.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Таня родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у девочки обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.

В 9 месяцев Таня имела нарушения развития, угрожавшие жизни. Каждое из них можно было корректировать по-разному и способу, а одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции у девочки не было шансов на жизнь.

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Специалисты столичного Охматдета организовали консилиум и просчитали все возможные варианты оперативного вмешательства. Операция – уникальная: с одномоментной коррекцией порока сердца и трансплантацией печени от донора – мамы. Такой вариант трансплантации производился в Украине впервые.

Фото: Минздрав Украины

Невероятные команды специалистов боролись за жизнь маленькой Тани почти сутки – 23 часа.

Фото: Минздрав Украины

Сейчас жизнерадостная девочка чувствует себя гораздо лучше, постоянно улыбается и готовится к возвращению домой.

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