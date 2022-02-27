"Таких страшных обстрелов еще не было" — жители Херсонской области о ситуации в регионе

"Таких страшных обстрелов еще не было" — жители Херсонской области о ситуации в регионе

В области неспокойно.

Жители Херсонской области говорят, что 26 февраля был сложным днем с начала полномасштабной войны с Россией.

Войска РФ захватили город Новая Каховка, а территория возле Каховской ГЭС является "горячей точкой", поскольку это стратегически важный объект.

Как сообщил Суспільне городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, в настоящее время город находится полностью под контролем российских войск. Они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий. Также войска РФ заняли парк вдоль набережной Днепра и ведут обстрелы противоположного берега. Кроме того, в Каховку из оккупированного Крыма прибыла дополнительная военная техника РФ.

"Люди сидят в подвалах. Базируются российские военные в интернате в Новой Каховке, где раньше стояла украинская военная часть", — рассказал он.

Очевидец Николай (имя изменено – ред.) рассказал, что 26 февраля в Каховке весь день велись обстрелы.

"Таких страшных еще не было. Ситуация очень усложнилась тем, что российские солдаты загнали в парковую зону боевую технику, то есть она уже в городе. Тотально проверяют всех по поводу оружия. Есть жертвы среди горожан. В местную больницу свозят своих раненых солдат. Сегодня пригнали много" новой техники", — рассказал житель города.

Другая местная жительница Каховки Елена (имя изменено) рассказала, что в городе продолжаются обстрелы, а на Каховской ГЭС размещен российский флаг.

"Около 18:00 в субботу несколько вертолетов прилетели со стороны Крыма. Слышны были удары со стороны сел Казацкое и Веселое (с другой стороны ГЭС), а также с Шиловой балки (развилка с полицейским КПВВ). После этого начался страшный обстрел, у нас дрожали дома, мы третий день живем как в аду. Весь город в технике РФ, днем было затишье, а сейчас готовят регулярно. Они в лесах вокруг Новой Каховки", — говорит женщина.

Также, по ее словам, российские военные угрожают людям автоматами.

"Мама подруги работает в магазине возле воинской части, где сейчас находятся россияне, сегодня они вышли на работу, чтобы открыть магазин и дать людям еды. Подъехали российские войска, наставили на них автоматы и сказали немедленно закрыть магазин. Они закрыли и скрылись", – сказала Елена.