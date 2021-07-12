"Таких вакцин в Украине еще не было": стало известно, почему Pfizer поступает к нам мелкими партиями

"Таких вакцин в Украине еще не было": стало известно, почему Pfizer поступает к нам мелкими партиями

Долго хранить препарат, который требует температурного режима поставки: -70 градусов °C, экономически невыгодно.

Американо-немецкий вакцина Pfizer/BioNTech поступает в Украину мелкими партиями по ряду причин: из-за логистических сложностей, а также дороговизны. Раньше таких вакцин в Украине не было.

Об этом рассказала глава украинского представительства Crown Agents Татьяна Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, логистика доставки вакцины Pfizer является достаточно сложной, ведь препарат требует специфического температурного режима поставки: -70 градусов °C. Таких вакцин, говорит Коротченко, в Украине еще не было.

"Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями являются экономически выгодным: привезли, привили, привезли следующую партию. Везти сразу большое количество вакцин и хранить их в холодильнике — дорого", — пояснила она.

Напомним, компания Crown Agents является посредником при закупке вакцин от COVID мировых производителей для Украины. Crown Agents подписали трехсторонний контракт на поставку, в рамках которого до конца года в Украине будет поставлен 20 млн доз вакцины. На сегодня в Украине уже поступило 601 тыс. доз.

Напомним, 12 июля МОЗ Украины сообщило, что вакцину американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации. Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

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