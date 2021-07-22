"Таким, как вы, недолго осталось": СБУ задержала двух полковников по подозрению в госизмене

"Таким, как вы, недолго осталось": СБУ задержала двух полковников по подозрению в госизмене

По словам Цаплиенко, российская агентура в госструктурах ждет "русский мир".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух полковников спецслужбы, один из которых уже находится в отставке, по ст.111 "Госизмена".

Об этом сообщил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники.

"Действующий полковник заявил коллегам из Службы, которые его задерживали, что, мол," таким, как вы, недолго осталось ". Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", — написал журналист в Telegram-канале.

Напомним:

ГБР открыло уголовное производство на Виктора Медведчука и Тараса Козака. В их действиях видят государственную измену.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что депутаты, которые в 2010 году голосовали за так называемые "Харьковские соглашения", согласно которым срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму был продлен с 2017 до 2042 года, должны отвечать по статье "государственная измена".

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