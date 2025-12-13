Оружие, которое разрабатывает Украина, пугает не только Россию, но и Европу - эксперт объяснил

Морской малыш

Реклама

Украине следует воздерживаться от публичных заявлений о развитии собственных ракетных программ, поскольку такая информация может быть использована врагом для нанесения ударов по оборонным возможностям государства.

Об этом заявил бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора компании — производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Мы Украина«.

По его словам, чрезмерная публичность вокруг украинских ракетных разработок создает дополнительные риски безопасности. «На самом деле желательно меньше разговаривать о наших ракетных программах, потому что враг ищет и пытается бить по нашей территории, по нашим возможностям», — отметил Храпчинский.

Реклама

Он также отметил, что успехи Украины в этой сфере вызывают беспокойство не только в России, но и среди отдельных западных партнеров. «Наши ракетные программы стали настолько интересными, что они пугают не только россиян, но и некоторых наших западных партнеров», — сказал эксперт.

По его мнению, именно этим может объясняться появление информационного «белого шума» вокруг темы возможных мирных переговоров. Храпчинский предположил, что активизация таких обсуждений связана с технологическими возможностями Украины в сфере дальнобойных средств поражения.

В частности, он отметил, что в Европе пока нет стран, способных серийно производить беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. км и полезной нагрузкой до 150 кг, а также ракеты, которые могут поражать цели на таком же расстоянии и нести до одной тонны взрывчатых элементов.

«Поверьте, в Европе нет таких возможностей», — подытожил Храпчинский.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские разработчики презентовали обновленный зенитный перехватчик «Генерал Черешня AIR Pro», который способен эффективно сбивать вражеские ударные и разведывательные БпЛА вдоль всей линии фронта.