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Дата публикации
Категория
Украина
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"Такое ощущение, будто нас повторно освободили": как Херсон вторые сутки живет без обстрелов (фото)

Херсон получил несколько дней облегчения из-за гуманитарной операции в Олешках.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Херсон

Херсон / © Associated Press

Утром, 29 октября, ОВА отчитывается: за прошедшие сутки обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Херсоне не зафиксировано.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали шесть человек», — отметил он.

Украинские военные также заявляют, что обстрелов нет.

Руины в городе / © Associated Press

Руины в городе / © Associated Press

Горожане отмечают, что Херсон буквально ожил после объявленного перемирия из-за гуманитарной миссии в Олешках.

«Знаете, такое ощущение, будто нас повторно освободили. Появилась надежда, но никто не знает, что будет потом», — поделилась с нами горожанка Галина.

В городе курсирует транспорт / © Associated Press

В городе курсирует транспорт / © Associated Press

Несмотря на то, что с неба нет угрозы, опасность не исчезла — повсюду разбросаны мины, предупреждают в ГСЧС.

«Российские мины никуда не исчезли, они до сих пор несут смертельную опасность», — заявляют в ОВА и просят людей смотреть под ноги, не приближаться и не прикасаться к подозрительным предметам.

На улицах города стало больше людей / © Associated Press

На улицах города стало больше людей / © Associated Press

В Херсоне — тишина / © Associated Press

В Херсоне — тишина / © Associated Press

Что предшествовало

В ночь на вторник в Олешках на временно оккупированной части Херсонщины начало действовать перемирие. Инициатором прекращения огня в Олешках стала Мелания Трамп.

Из довоенных 24 тысяч человек в Олешках, по актуальным данным, осталось около двух тысяч человек. Они страдают от острой нехватки пищи и самых необходимых вещей. Российские оккупационные власти долгое время отказывались разрешить эвакуацию мирных жителей, страдающих от голода и оказавшихся в ловушке в прифронтовом городе.

Выехать из города также крайне сложно. Дороги заминированы, а транспорт на них может стать мишенью для дронов. Из-за постоянной угрозы эвакуация долгое время была практически невозможна.

Город Олешки находится в оккупации с первого дня полномасштабного вторжения. После освобождения Херсона в ноябре 2022 Олешки превратились в одну из горячих точек на линии фронта.

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