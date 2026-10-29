- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 2 мин
"Такое ощущение, будто нас повторно освободили": как Херсон вторые сутки живет без обстрелов (фото)
Херсон получил несколько дней облегчения из-за гуманитарной операции в Олешках.
Утром, 29 октября, ОВА отчитывается: за прошедшие сутки обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Херсоне не зафиксировано.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
«Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали шесть человек», — отметил он.
Украинские военные также заявляют, что обстрелов нет.
Горожане отмечают, что Херсон буквально ожил после объявленного перемирия из-за гуманитарной миссии в Олешках.
«Знаете, такое ощущение, будто нас повторно освободили. Появилась надежда, но никто не знает, что будет потом», — поделилась с нами горожанка Галина.
Несмотря на то, что с неба нет угрозы, опасность не исчезла — повсюду разбросаны мины, предупреждают в ГСЧС.
«Российские мины никуда не исчезли, они до сих пор несут смертельную опасность», — заявляют в ОВА и просят людей смотреть под ноги, не приближаться и не прикасаться к подозрительным предметам.
Что предшествовало
В ночь на вторник в Олешках на временно оккупированной части Херсонщины начало действовать перемирие. Инициатором прекращения огня в Олешках стала Мелания Трамп.
Из довоенных 24 тысяч человек в Олешках, по актуальным данным, осталось около двух тысяч человек. Они страдают от острой нехватки пищи и самых необходимых вещей. Российские оккупационные власти долгое время отказывались разрешить эвакуацию мирных жителей, страдающих от голода и оказавшихся в ловушке в прифронтовом городе.
Выехать из города также крайне сложно. Дороги заминированы, а транспорт на них может стать мишенью для дронов. Из-за постоянной угрозы эвакуация долгое время была практически невозможна.
Город Олешки находится в оккупации с первого дня полномасштабного вторжения. После освобождения Херсона в ноябре 2022 Олешки превратились в одну из горячих точек на линии фронта.