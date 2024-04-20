"Такое поведение провоцирует РФ убивать": Лубинец осудил "вялую" реакцию мира на удары по Украине

Страна-агрессорка РФ продолжает совершать террор против Украины. После очередного ракетного удара, который РФ цинично нанесла по Днепру и области, реакция мирового сообщества оказалась довольно вялой.

Об этом написал в Сети Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что такое поведение международных партнеров стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ.

"Чернигов, Днепр, Харьков, Херсон, Одесса Сумы, Запорожье, Кривой Рог, другие города и поселки Украины изо дня в день подвергаются террористическим атакам. Украинские граждане ежедневно становятся целями для оккупанта! Погибают наши люди", — говорится в сообщении.

При этом Лубинец подчеркнул, что не увидел достойную реакцию международного сообщества.

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Я направил обращение в структуры ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК, другие международные организации, национальные институты по правам человека, коллегам омбудсманам, а также 50 комитетам по правам человека парламентов стран мира с целью публичного осуждения таких действий, а также для оказания Украине помощи, в частности, дополнительных систем ПВО. Удары по мирным городам не могут иметь никакого оправдания, они имеют только одну цель – убивать украинцев и совершать геноцид нашего народа", — говорится в сообщении.

Лубинец также выразил удивлением, что РФ продолжает участвовать в голосовании Совбеза ООН.

"Мы не должны допустить, чтобы убийство мирных граждан стало повседневностью, на которую нет достойной и решительной реакции! Безнаказанность варварских действий спровоцирует распространение агрессии России не только на Украину, но и далеко за ее пределы", — резюмировал он.

Напомним, ночью против субботы, 20 апреля, российские кафиры нанесли по Украине удары разными типами ракет. Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и разведывательные БПЛА.

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