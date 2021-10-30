Такое себе хобби: в Днепре мужчина забрался в женский туалет и из-под кабинки фотографировал полураздетых женщин

Такое себе хобби: в Днепре мужчина забрался в женский туалет и из-под кабинки фотографировал полураздетых женщин

Псевдофотограф был замечен и лишен возможности заниматься фотографией в туалете.

В Днепре в женском туалете "застукали" мужчину за необычным занятием — он фотографировал раздетых женщин.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х* Днепр".

Отмечается, что инцидент произошел в одном из торговых центров Днепра. В женском туалете обнаружили посетителя мужского пола. Он забрался в кабинку, занял удобное место на унитазе и продвигая руку из своей кабинки в соседнюю фотографировал женщин.

"Фотографа" поймали.

"Свой поступок он оправдывал тем, что перепутал туалет и, чтобы убедиться, продвигал руку в соседнюю кабинку и делал фото", — рассказывают очевидцы.

Напомним, что в Харькове задержан хакер, который управлял чужими компьютерами и через веб-камеры подсматривал за людьми.

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