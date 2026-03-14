"Такое случается редко": Игнат назвал ключевые особенности атаки РФ

Юрий Игнат

Во время очередной массированной атаки Россия применила большое количество крылатых ракет, однако ПВО Украины справилась отлично.

Об этом в слоте “1+1” в телемарафоне сообщил полковник Юрий Игнат, глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

«Сегодня — очередной такой удар. Около 500 средств воздушного нападения. Здесь были у нас ракеты, атакующие по баллистической траектории. Это „Искандер-М“ или „С-400“, а также две противокорабельные ракеты „Циркон“. Понятно, что работала система „Петриот“. Таким образом, удалось перехватить большее количество баллистики или атакующих ракет по баллистической траектории. Дальше мы имеем 100% сбивание сегодня крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет, таких как „Х-101“ или „Калибр“, удается перехватить», — сказал он.

По его словам, есть также очень неплохие результаты у экипажей дронов-перехватчиков, зенитных дронов.

«Значительную часть ударных БпЛА удалось перехватить именно этим инновационным. Не скажу, что он уже инновационный, потому что уже весь мир интересуется этим способом сбития, перехвата ударных БпЛА. Основное направление удара — столица, Киевщина. Это все летело в этом направлении, почти все. Соответственно есть последствия после такой вражеской атаки», — добавил он.

Массированная атака по Украине 14 марта — последние новости

Россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В области четверо погибших. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Под удар попала и железная дорога Украины.

По данным Воздушных сил Украины, российские войска выпустили для атаки на Украину 68 ракет разных типов и 430 ударных дронов.

Также этой ночью российский дрон попал в пригородный поезд Харьковской области. Пострадали машинист и его ассистент. Поврежден тепловоз, который использовали из-за отсутствия напряжения в контактной сети.