"Такое впечатление, что они меня побеждают": под Львовом рыжие слизни атакуют местных жителей

Люди уже не знают, как с ними бороться.
Под Львовом — возле Пустомыты — начали стремительно размножаться рыжие испанские улитки. Местные жители жалуются, что с ними все труднее бороться.
Об этом сообщила Кристина Наумко-Сороковская на странице "Пустомыты on-line" в Facebook.
По словам женщины, они наносят вред садоводству и сельскому хозяйству: слизни повреждают все растения и лезут даже в дом.
Местные жители уже перепробовали много методов, но ничего не помогает.
Как рассказывает женщина, люди ежедневно улиток ведрами собирают. Также их посыпают солью и другими растворами, но ничего не помогает.
Фото: Facebook \ Кристина Наумко-Сороковская
К обсуждению проблемы присоединились пользователи Сети:
- Слизни — это первая проблема, другая буксовая гусеница, которая есть уже в Пустомытах, это просто катастрофа. Самшит, который рос лет десять, вчера превратился в штурпак, все съели до листочка
- Точно не знаю, правда ли это, я слышала, что за границей со слизнями борются с помощью уток. Фермеры выпускают своих уток на участки, а утки все выедают
- Кроме слизней, еще надо комплексно бороться и с борщевиком, другое название болиголова (очень высокое и опасное растение)
- Это не только проблема, то уже беда. Последние три года борюсь с этими паразитами. Впечатление такое, что они меня побеждают. Если одни люди используют всевозможные методы, то другие не делают ничего.
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