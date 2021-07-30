"Такое впечатление, что они меня побеждают": под Львовом рыжие слизни атакуют местных жителей

"Такое впечатление, что они меня побеждают": под Львовом рыжие слизни атакуют местных жителей

Люди уже не знают, как с ними бороться.

Под Львовом — возле Пустомыты — начали стремительно размножаться рыжие испанские улитки. Местные жители жалуются, что с ними все труднее бороться.

Об этом сообщила Кристина Наумко-Сороковская на странице "Пустомыты on-line" в Facebook.

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По словам женщины, они наносят вред садоводству и сельскому хозяйству: слизни повреждают все растения и лезут даже в дом.

Местные жители уже перепробовали много методов, но ничего не помогает.

Как рассказывает женщина, люди ежедневно улиток ведрами собирают. Также их посыпают солью и другими растворами, но ничего не помогает.

Фото: Facebook \ Кристина Наумко-Сороковская

К обсуждению проблемы присоединились пользователи Сети:

Слизни — это первая проблема, другая буксовая гусеница, которая есть уже в Пустомытах, это просто катастрофа. Самшит, который рос лет десять, вчера превратился в штурпак, все съели до листочка

Точно не знаю, правда ли это, я слышала, что за границей со слизнями борются с помощью уток. Фермеры выпускают своих уток на участки, а утки все выедают

Кроме слизней, еще надо комплексно бороться и с борщевиком, другое название болиголова (очень высокое и опасное растение)

Это не только проблема, то уже беда. Последние три года борюсь с этими паразитами. Впечатление такое, что они меня побеждают. Если одни люди используют всевозможные методы, то другие не делают ничего.

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