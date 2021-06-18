"Такое впечатление, что пол Харькова ест только суши": в горсовете прокомментировали состояние больных, отравившихся в ресторане

Среди пострадавших целые семьи.

В больницах Харькова с отравлением после употребления суши в двух ресторанах одного владельца отравились менее полусотни клиентов. Все они проходят курс лечения в медучреждениях города.

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О количестве заболевших и их состояние рассказала журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны Светлана Горбунова-Рубан.

"31 больница приняла 41 человека, 2 человека уже выписались и 39 еще находятся в отделении. Детская больница приняла 14 детей — все они еще находятся в медучреждении под капельницами, им делают детоксикацию. У меня такое впечатление, что пол Харькова ест только суши", — сказала чиновница.

По ее словам, состояние всех больных средней тяжести, реанимационных пациентов нет. В больницу посетители ресторанов попали целыми семьями. Самому младшему пациенту 4 года.

Напомним, что Харькове увеличилось количество посетителей, которые отравились после посещения ресторанов японской кухни.

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