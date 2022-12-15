"Такого даже в Чечне не было, это п*здец": оккупант на Донетчине плачет и жалуется на невыносимую службу

Мобилизированный россиянин жалуется на отсутствие подготовки, связи, а также на взбучки, которую его взвод получает от ВСУ.

Мобилизированный оккупант в Донецкой области плачет и жалуется отцу на невыносимые условия службы.

Их разговор перехватил разведка, передает ГУР Минобороны Украины.

"Я знаю, что в Чечне происходило. В Первой, Второй, блин. Но то, что здесь... Такого даже в Чечне не было... Это такой п*здец! У всех нервы сдают. Уже не могу!", — плачет оккупант.

Россиянин говорит, что в его взводе уже трое "трехсотых", то есть раненых. По его словам, их оставили на произвол судьбы, связи почти нет. Он с товарищами по оружию сидят на одном месте, а по ним постоянно "работают" минометы, артиллерия, самоходные гаубицы "Краб" ЗСУ.

"Нет никакой контрбатарейной борьбы. Мы здесь сидим неподготовленные", — жалуется оккупант.

Ситуация в Донецкой области

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Армия Российской Федерации пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Несмотря на сложную ситуацию, ВСУ имеют успехи на одном из участков фронта в Донецкой области.

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