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Такого еще не было: РФ атакувала Кривой Рог баллистической ракетой и 28 беспилотниками одновременно
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.
Такого еще не было: в ночь на 16 июля 2025 года россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 "Шахедами" одновременно.
Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Разрушено промышленное предприятие. Без потерь персонал находился в хранилищах.
Но, к сожалению, пострадал парень 17 лет – ранение в брюшную полость.
Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах – очень быстро не будет.
Несколько пожаров. Идет локализация.
"Все на месте, все работаем", - резюмировал чиновник.
Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город .
Россияне атаковали Харьков "Шахедами".