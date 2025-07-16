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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Такого еще не было: РФ атакувала Кривой Рог баллистической ракетой и 28 беспилотниками одновременно

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
воздушная тревога, сирена, ракета

воздушная тревога, сирена, ракета / © ТСН.ua

Такого еще не было: в ночь на 16 июля 2025 года россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 "Шахедами" одновременно.

Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

  • Разрушено промышленное предприятие. Без потерь персонал находился в хранилищах.

  • Но, к сожалению, пострадал парень 17 лет – ранение в брюшную полость.

  • Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах – очень быстро не будет.

Несколько пожаров. Идет локализация.

"Все на месте, все работаем", - резюмировал чиновник.

Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город .

Россияне атаковали Харьков "Шахедами".

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