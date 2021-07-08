Такого еще не делали: на Закарпатье для расширения дороги в рамках "Большой стройки" разбили скалу

Такого еще не делали: на Закарпатье для расширения дороги в рамках "Большой стройки" разбили скалу

Убрали скалу, чтобы расширить дорожное полотно.

На Закарпатье в селе Костиловка подрядчик завершил частичный разбор скалы для того, чтобы расширить проезжую часть на участке маршрута Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, который обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

Скалу высотой 30 м и протяженностью 130 км пришлось на протяжении двух месяцев разбивать отбойными молотками. Работы сопровождались перекрытием дороги.

"На этом участке дорога была заужена, и других вариантов, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны проходит железнодорожный путь. К тому же скала достаточно опасно нависала над дорогой", — говорится в сообщении Укравтодора.

Убрать скалу требовалось, чтобы расширить дорожное полотно до положенных 8 м.

Как рассказали в Службе автомобильных дорог Закарпатской области, это уникальный объект поскольку подобных масштабных работ подобного уровня сложности в Украине не проводили. "Пять компаний отказались работать на объекте, из-за высокого уровня сложности", - отметили в закарпатском Укравтодоре.

До полного завершения работ на участке осталось обустроить ровики расширения и обновить дорожную одежду.

На маршруте Н-09 от Мукачева до границы с Ивано-Франковской областью, который является самым длинным на Закарпатье, остаются в работе три участка общей протяженностью 40 км. Полностью завершить работы на них планируется уже в этом году.

Напоминаем, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил про восстановление и строительство 6500 км дорог в 2021 году.

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