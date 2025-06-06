Такого количества "Шахедов" и ракет в нашу сторону еще не было: жительница Луцка эмоционально рассказала об атаке РФ

Атака на Луцк: прилетело в многоквартирный дом, есть пострадавшие / © из соцсетей

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Лучанка, чья квартира пострадала во время российской атаки на Луцк 6 июня, рассказала об ужасной ночи и отметила работу всех служб, работавших на месте происшествия.

Об этом лучанка Иванна Романюк рассказала в эфире Эспрессо.

«Ужасная ситуация была ночью, было очень страшно. Такого количества ракет и шахедов, летевших в нашу сторону, я не помню: было около 15 шахедов и 6 ракет. У меня частично разрушена квартира», — говорит она.

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По состоянию на 10 утра спасатели разрешили зайти в квартиру только для того, чтобы взять кое-что из одежды, ведь она вышла на улицы в пижаме. Признается: не взяла с собой ничего, кроме кота.

Женщина отметила работу всех служб, оперативно прибывших на миссию попадания.

«Хочу отметить наши службы, которые сработали очень быстро. Через 10 мин здесь были и ГСЧС, и полиция, и газовая служба, — все. Работали слаженно и быстро. Еще не закончилась воздушная тревога, поэтому нас просили всех пройти в укрытие, потому что мы выскочили из своих квартир. Работы на месте продолжаются до сих пор», — рассказала она.

Атаку по Луцку 6 июня

В результате ночной атаки в Луцке пострадали 15 человек. Россияне атаковали город 6 ракетами и 15 «шахедами». Поврежден жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения.

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Во время атаки пострадала гостиница «Мотор», где находилась часть сборной Украины по легкой атлетике, включая основную сборную К счастью, жертв и пострадавших среди спортсменов нет.

Какие еще западные области пострадали во время атаки РФ

Под атакой врага ночью 6 июня была также Тернопольщина. В частности, в Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Известно о 10 пострадавших, из которых 5 — работники ГСЧС. Также в областные ОВА сообщали об ухудшенном качестве воздуха из-за пожара и просили людей не выходить из дома и не открывать окна.

Львовщину также атаковали боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Повреждение получил промышленный объект в Дрогобычском районе. В нескольких селах во Львове есть проблемы с работой линий электропередач. Обошлось без пострадавших.

На Хмельнитчине в результате российской атаки поврежден жилой дом и два автомобиля. Также повреждения получили два хозяйственных сооружения и забор. Предварительно — обошлось без травмированных.

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Российская атака на Украину 6 июня

Ночью 6 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины, использовав ударные дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, захватчики выпустили крылатые ракеты из акватории моря и с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По официальным данным, противник атаковал 452 средствами воздушного нападения.