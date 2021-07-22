Такого не было з 2013 года: ужасный ливень ночью атаковал Одессу

Такого не было з 2013 года: ужасный ливень ночью атаковал Одессу

В ряде районов города нет света.

Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу — горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года.

Об этом пишет Думская.

Многие городские улицы затоплены. Невозможно проехать по Балковской, Приморской, Королева, по многим улицам Фонтана и Черемушек. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

В ряде районов города нет света. Упали десятки деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

Поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

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