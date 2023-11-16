Такого не говорил никто: Умеров сделал жесткое заявление о коррупции в Украине

Минобороны уже сегодня фокусируется на украинских производителях.
Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одной из ключевых задач министерства.
Об этом он заявил на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает ТСН.ua со ссылкой на Минобороны.
"Во время войны отношусь к коррупции как к терроризму", — сказал Умеров.
По его словам, другая важная задача оборонного ведомства — локализация производства, включая вооружение и военную технику.
Украинская оборонная индустрия должна обеспечиваться войском техникой, боеприпасами и технологическими решениями в значительно большей пропорции.
Относительно нелетальных закупок Министерство уже сегодня фокусируется на украинских производителях — важно, чтобы они были способны гарантировать качество и осуществлять поставки вовремя.
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