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Такого не говорил никто: Умеров сделал жесткое заявление о коррупции в Украине

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
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Такого не говорил никто: Умеров сделал жесткое заявление о коррупции в Украине

Рустем Умеров / Фото: РБК-Украина

Минобороны уже сегодня фокусируется на украинских производителях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одной из ключевых задач министерства.

Об этом он заявил на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации, передает ТСН.ua со ссылкой на Минобороны.

"Во время войны отношусь к коррупции как к терроризму", — сказал Умеров.

По его словам, другая важная задача оборонного ведомства — локализация производства, включая вооружение и военную технику.

Украинская оборонная индустрия должна обеспечиваться войском техникой, боеприпасами и технологическими решениями в значительно большей пропорции.

Относительно нелетальных закупок Министерство уже сегодня фокусируется на украинских производителях — важно, чтобы они были способны гарантировать качество и осуществлять поставки вовремя.

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Дата публикации
Просмотры
5635
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