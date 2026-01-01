Такого не видели год: РФ с воздуха пытается стереть позиции ВСУ в Купянске

Такого не было круглый год: Купянск сутки находится под массированным воздушным ударом

Реклама

Уже целые сутки Купянск в Харьковской области находится под массированным воздушным ударом российских войск.

Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

«Флэш» отметил, что столь сильной активности врага на фронте он не помнит за целый год.

Реклама

В основном россияне наносят удары КАБами, РСЗО и ракетами.

«Противник пытается отработанной тактикой уничтожить наши позиции», — отметил он.

Ранее ВСУ показали, как выглядит сегодня Купянск на Харьковщине. Армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.

Напомним, российский диктатор Путин уже утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине.

Реклама

Однако главком Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск.

12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск. Зеленский объяснил, что его обращение из Купянска усилило позиции Киева на переговорах.