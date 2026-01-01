- Дата публикации
Такого не видели год: РФ с воздуха пытается стереть позиции ВСУ в Купянске
По словам «Флеша», такой сильной активности РФ на фронте он не видел за год.
Уже целые сутки Купянск в Харьковской области находится под массированным воздушным ударом российских войск.
Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов.
«Флэш» отметил, что столь сильной активности врага на фронте он не помнит за целый год.
В основном россияне наносят удары КАБами, РСЗО и ракетами.
«Противник пытается отработанной тактикой уничтожить наши позиции», — отметил он.
Ранее ВСУ показали, как выглядит сегодня Купянск на Харьковщине. Армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.
Напомним, российский диктатор Путин уже утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине.
Однако главком Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск.
12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск. Зеленский объяснил, что его обращение из Купянска усилило позиции Киева на переговорах.