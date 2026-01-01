ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Такого не видели год: РФ с воздуха пытается стереть позиции ВСУ в Купянске

По словам «Флеша», такой сильной активности РФ на фронте он не видел за год.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Такого не было круглый год: Купянск сутки находится под массированным воздушным ударом

Такого не было круглый год: Купянск сутки находится под массированным воздушным ударом

Уже целые сутки Купянск в Харьковской области находится под массированным воздушным ударом российских войск.

Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

«Флэш» отметил, что столь сильной активности врага на фронте он не помнит за целый год.

В основном россияне наносят удары КАБами, РСЗО и ракетами.

«Противник пытается отработанной тактикой уничтожить наши позиции», — отметил он.

Ранее ВСУ показали, как выглядит сегодня Купянск на Харьковщине. Армия РФ превратила город в руины и сплошное опустошение.

Напомним, российский диктатор Путин уже утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине.

Однако главком Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск.

12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск. Зеленский объяснил, что его обращение из Купянска усилило позиции Киева на переговорах.

Дата публикации
Количество просмотров
104
