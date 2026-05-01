Такого никто не ожидал: выходными в Украине резко изменится погода

В Украину идет долгожданное потепление. В некоторых областях температура поднимется до +22, а дождей практически не будет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

2 мая дневная температура воздуха будет +9+13 градусов, в западных областях +12+16 градусов.

3 мая еще станет теплее, днем +12+17 градусов, на западе +16+22 градуса. Сильного ветра не будет.

Погода в Киеве 2-3 мая

2-3 мая в столице будет сухо, солнечно. В субботу +12, +13, в воскресенье +16+18 градусов.

«На неделе в Украине еще потеплеет, до +17+24 градусов, но в следующие выходные температура воздуха снова несколько снизится», — добавила она.

Ранее синоптики сообщали, что начало мая в Украине будет холодным: синоптики предупреждают о ночных заморозках до -5 градусов и оранжевом уровне опасности.

Новости партнеров