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Такого перспективного экономического соглашения в отношениях Украины и США еще не было — Зеленский
За соглашение о недрах проголосовали 338 депутатов. Текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в Офис президента. А по завершению юридических процедур можно будет приступить к созданию фонда, отметил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение о полезных ископаемых из США «перспективным» и таким экономическим соглашением, которое еще не было в отношениях между Украиной и Америкой.
Об этом говорилось в обращении Зеленского 8 мая.
«Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Благодарю всех 338 депутатов, проголосовавших за соглашение. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой офис», — сообщил президент.
По его словам, после завершения юридических процедур начнется создание инвестиционного фонда.
«Такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетие», — добавил он.
Сейчас, по словам президента, это сильная основа для взаимодействия безопасности, а в перспективе десятилетий возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в обеих странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие.
«Как мы и договаривались с президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами», — сказал Зеленский.
Напомним, президент США Дональд Трамп тоже сообщил, что Украина ратифицировала соглашение о недрах и сказал, что поговорит с Владимиром Зеленским телефоном.
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