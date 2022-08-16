"Такого раньше не было": в Минсоцполитики придумали, как повысить пенсии украинцам

В Минсоцполитике придумали, как повысить пенсии украинским гражданам.
Для этого в Украине хотят использовать меценатов.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", — отметила она.
Министр надеется, что этот законопроект будет принят быстро.
"Сейчас он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной рады", — добавила Жолнович.
Напомним, правительство в этом году планирует минимум дважды повысить пенсии — в октябре для отдельной категории пенсионеров и декабре, когда вырастет прожиточный минимум.
Читайте также:
- До конца года пенсии повысят еще дважды: разъяснение ПФУ ком и насколько
- Глава Минсоцполитики ответила, будут ли повышать пенсионный возраст в Украине
- Как изменятся пенсии, социальные выплаты и коммунальные платежи в августе 2022 года