"Такого раньше не было": в Минсоцполитики придумали, как повысить пенсии украинцам

В Минсоцполитике придумали, как повысить пенсии украинским гражданам.

Для этого в Украине хотят использовать меценатов.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", — отметила она.

Министр надеется, что этот законопроект будет принят быстро.

"Сейчас он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной рады", — добавила Жолнович.

Напомним, правительство в этом году планирует минимум дважды повысить пенсии — в октябре для отдельной категории пенсионеров и декабре, когда вырастет прожиточный минимум.

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