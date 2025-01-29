Такого трэша Украина еще не видела: с могилы военного украли важную вещь

В Черкассах женщину осудили за воровство.

В Черкассах 47-летнюю женщину осудили за надругательство над могилой погибшего военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Стало известно, что в канун Нового года она украла новогоднюю елку с могилы на Аллее Героев и забрала ее домой.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 297 УК Украины и назначил 2 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Предварительное расследование проводили следователи Черкасского районного управления полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве работница полузакрытого кладбища продавала места для захоронения.

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