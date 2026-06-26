Такого в России не было 20 лет: бензиновый кризис охватил почти всю Россию, в ISW раскрыли шокирующие цифры

Атака на НПЗ в Москве / © скриншот с видео

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Масштабная кампания ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к сильнейшему топливному кризису в РФ за последние два десятилетия. Ситуация уже спровоцировала панику у населения и угрожает стабильности российской экономики.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), анализирующем разрушительные последствия атак на энергетическую инфраструктуру агрессора.

Шокирующие цифры: такого не было с 2006 года

По данным издания Bloomberg, ссылающегося на Росстат, только через неделю с 16 по 22 июня 2026 года цены на бензин в РФ подскочили сразу на 3% — до 0,95 доллара за литр. Аналитики отмечают: это самый недельный рост стоимости горючего в России как минимум за последние 20 лет.

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Главной причиной коллапса является катастрофическое падение объемов переработки нефти из-за успешных прилетов украинских дронов. Источники журналистов сообщают о шокирующих цифрах:

Производство бензина в РФ упало на 15% по сравнению с июнем 2025 года.

Только за последний месяц (с мая 2026 г.) объемы производства сократились еще на 9%.

На российских заправках сейчас царит паника. Опасаясь полной остановки НПЗ, россияне начали массово скупать горючее впрок. Это спровоцировало искусственный дефицит и еще больше подогрело цены.

Кризис охватил почти всю Россию

Российское оппозиционное издание «Верстка» подтверждает, что топливный голод стал тотальным. Острый дефицит горючего зафиксирован практически во всех субъектах РФ.

Кризис обошел только пять регионов: Ингушетию, Чечню, Калмыкию, Чукотку и Ненецкий автономный округ. Однако даже там, несмотря на наличие бензина, цены на него все равно подползли вверх вслед за общероссийским трендом.

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Удар по военной машине Кремля

Экономические последствия бензинового коллапса оказались значительно более глубокими, чем просто дефицит на АЗС. Дорогое горючее автоматически увеличило затраты на логистику и производство, что раскрутило маховик общей инфляции в РФ — в июне она подскочила с 5,3 до 5,8%.

Это ставит под опасность попытки Кремля финансировать войну. Начиная с июня 2025 года Центробанк РФ под давлением властей девять раз снижал ключевую ставку (с 21% до 14,25%), чтобы обеспечить российский военно-промышленный комплекс (ВПК) дешевыми кредитами. Теперь из-за топливной инфляции лавочку придется закрыть.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже признала, что скачок цен на бензин заставляет пересмотреть планы. Между Кремлем и руководством ЦБ назревает серьезное административное противостояние.

Аналитики ISW прогнозируют, что Силы обороны Украины будут лишь усиливать удары по нефтегазовой инфраструктуре врага. Даже если России удастся физически отремонтировать заводы, тяжелый экономический эффект этого бензинового кризиса будет длиться месяцами.

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Напомним, очередная успешная спецоперация с применением беспилотников привела к полной остановке одного из важнейших стратегических предприятий страны-агрессорки, приблизив Россию к масштабному топливному кризису. В среду, 24 июня 2026 года, вблизи города Кстово в Нижегородской области украинский беспилотник нанес удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу NORSI, чтобы ослабить ключевой источник финансирования войны агрессора. В результате этой атаки предприятие, расположенное в 450 километрах к востоку от Москвы, которое является вторым по объемам производителем бензина в РФ, было вынуждено приостановить свою работу.

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