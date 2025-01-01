Такой боли не было давно: россияне заявляют, что потеряли два вертолета Ми-8 с экипажем

Российские Z-каналы сообщают об уничтожении над Черным морем сразу двух российских вертолетов Ми-8 с экипажами. При этом ГУР вчера заявлял, что уничтожил только один.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Россияне потеряли Ми-8

"Россияне пишут, что таких болезненных потерь у них не было с 2022 года", — акцентировал он.

Россияне потеряли Ми-8

Напомним, во вторник, 31 декабря, воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

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