"Такой цинизм": Данилов отреагировал на заявление генсека ООН, что "мир сейчас в шаге от ядерного уничтожения"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что "мир сейчас в шаге от ядерного уничтожения", циничным.

Данилов пояснил, что недавно ООН приняла резолюцию о праве каждого человека жить на чистой планете, а через несколько дней генсек организации делает такое заявление.

Об этом секретарь СНБО Алексея Данилова сказал в интервью " 24 каналу ".

Также читайте В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном: Зеленский прокомментировал возобновление экспорта

"Было заявление генсека ООН, что мир стоит на пороге ядерного уничтожения. Такой цинизм. 28 июля ООН принимает фундаментальное решение – резолюцию о праве каждого человека жить на чистой планете. И здесь они через 5 дней делают заявление, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что все международные институции должны выполнять свои функции, чего, к сожалению, не соблюдают ООН.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что сейчас "время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны". По его словам, ядерные угрозы стоят в повестке дня встречи в Нью-Йорке стран, подписавших договор о нераспространении.