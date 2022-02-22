Такой модификации бронетранспортера на вооружении у Украины нет: РФ показала фейковое видео с уничтоженным БТР (фото)

Российские военные пытаются провести операцию под чужим флагом, чтобы найти возможность для вторжения.

Россия показала фейковое видео с уничтоженным якобы украинским БТР.

Аналитики сравнили внешний вид уничтоженного БТР и пришли к выводу, что на кадрах БТР-70М, находящийся на вооружении РФ и других стран, но не Украины.

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Об этом пишет "Фокус".

Исследователь Стейн Митзер из нидерландского проекта Oryx отмечает, что на опубликованном видео в российских СМИ со сгоревшим БТР демонстрируют технику, которой нет на вооружении Вооруженных Сил Украины.

На обнародованном видео видны БТР с украинским камуфляжем "пиксель", но есть одна важная деталь. Как утверждает эксперт, в ролике БТР-70М такой модификации бронетранспортера на вооружении у Украины нет.

"У Украины нет БТР-70М. Они даже не могут сделать это правильно", — написал Митзер.

В настоящее время на false flag operation Россия использовала BTR-70M APC для того, чтобы приобрести украинский армированный автомобиль.



Украина не работает на BTR-70M. Они могут решить, что правильно. https://t.co/Y1vpAubKWW pic.twitter.com/7h2Boay3L2 — Oryx (@oryxspioenkop) 21 марта 2022

Тенденция такова, что Россия все больше превращается в государство-изгоя, пишут на сайте Oryx. Российские военные пытаются провести операцию под чужим флагом, чтобы найти возможность для вторжения. Однако исполнение подобных провокаций в РФ находится на низком уровне. Существует множество доказательств, что росскийские ролики – фарс.

Портал "Милитарный" показал, в чем разница между БТР-70, БТР-70М и БТР-80.

Сначала на видео казалось, что там изображен БТР-80 с украинским камуфляжем через ракурс.

MIL.IN.UA

Но позже в репортаже российских СМИ были видны другие ракурсы, доказывающие, что на видео БТР-70М.

Красным и зеленым выделены непохожие элементы БТР-70 и БТР-80

Такие же элементы корпуса по сравнению с БТР-80

Как видно на изображениях, БТР-70 имеет другой десантный люк и бойницы. А сходство с БТР-80 объясняют тем, что на видео модификация БТР-70 – БТР-70М. Заднюю часть корпуса сменили, чтобы установить один двигатель вместо двух ГАЗ-4905.

БТР-70М серийно выпускается в РФ с 2006 года. На вооружение РФ он поступил в 2005 году. Он отличается характерным люком сверху корпуса.

Поэтому сообщение росСМИ об уничтожении "украинских диверсантов", скорее всего, было постановочным.

Напомним, росСМИ смонтировали фейковый сюжет о том, как военные ВСУ якобы взорвали два автомобиля между Горловкой и Донецком.

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