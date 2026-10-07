"Такой "подарок" Путин сделал себе": Зеленский жестко отреагировал на массированный удар РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес российского диктатора, заявив, что тот сделал себе «подарок» на день рождения в виде массовых убийств гражданских и детей.

Об этом глава государства сообщил во время своего вечернего обращения.

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Зеленский жестко отреагировал на удар по Прилукам — что заявил

Больше всего пострадали Прилуки: российская ракета Х-101 попала прямо в жилой дом.

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«Весь день продолжался разбор завалов после удара российской ракеты в Прилуках. Ракета Х-101. Прямое попадание в дом. К сожалению, 19 человек погибли, в том числе пятеро маленьких детей. Мои соболезнования родным и близким. Всего количество погибших после этого массированного удара по Украине — 25 человек. Сто человек ранены», — сказал Владимир Зеленский.

Говоря о массированном обстреле ракетами, «Шахедами» и авиабомбами, президент отметил персональную вину главы Кремля.

«Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей. Днем были новые удары "Шахедами" и авиационными бомбами», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также подверг критике западных партнеров за ослабление санкций, призвав лидеров не молчать. По его мнению, разговоры о снятии ограничений с российских олигархов свидетельствуют о нормализации войны, а возможность в дальнейшем продавать нефть и торговать в валюте позволяет Путину и дальше зарабатывать для боевых действий.

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Атака РФ на Прилуки 7 октября — последние новости

Напомним, российская ракета полностью разрушила дом семьи в Прилуках на Черниговщине, оставив во дворе воронку глубиной 7-8 метров. Хозяева выжили, потому что буквально за несколько минут до удара успели спрятаться в укрытии.

Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине возросло до 18 человек, среди них четверо детей.

Также во время разборки разрушенного здания спасатели достали из-под завалов пятилетнюю девочку, находившуюся там с самого утра. Поисково-спасательная операция продолжается.

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