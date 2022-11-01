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Такой сценарий возможен: в Украине у каждого региона есть план эвакуации населения

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Такой сценарий возможен: в Украине у каждого региона есть план эвакуации населения

Фото: facebook/Андрей Небытов

По словам главы Кабмина, это будет экстренный шаг, и он будет применяться в последнюю очередь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине у каждого региона есть план эвакуации населения.

Об этом он заявил 1 ноября на заседании правительства.

"Сейчас мы призываем людей выезжать только из громад, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь. Такой сценарий тоже возможен, но мы сделаем все, чтобы его не допустить и не применять", – сказал он.

Также глава правительства подчеркнул, что государство готовится и запасается дополнительным оборудованием, а украинцы также должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы технической воды, фонариков, повербанков, теплой одежды, батареек и других вещей.

Ранее государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

В результате в ряде областей и в Киеве отсутствовало электро- и водоснабжение. Стабилизационные отключения света продолжаются и сегодня, 1 ноября.

Подобные атаки россияне стали применять с 10 октября.

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