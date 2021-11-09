Такой смертности от коронавируса в Украине еще не было: за сутки более 830 летальных исходов

С начала пандемии болезнь унесла более 73 тысяч жизней.
Новый рекорд смертности от коронавируса зафиксировали в Украине — за сутки умерло 833 человека. Это максимальное количество за все время пандемии.
Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, больше всего летальных исходов 9 ноября было зафиксировано: в Донецкой области — 89, Сумской — 67, Полтавской — 64 и Киеве — 53.
Также начало расти и количество инфицированных – за сутки почти 19 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках. Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и г. Киев (1 204).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1204 случая;
- Винницкая область – 547 случаев;
- Волынская область – 570 случаев;
- Днепропетровская область – 2042 случая;
- Донецкая область – 832 случая;
- Житомирская область – 240 случаев;
- Закарпатская область – 241 случай;
- Запорожская область – 1021 случай;
- Ивано-Франковская область – 322 случая;
- Киевская область – 905 случаев;
- Кировоградская область – 67 случаев;
- Луганская область – 530 случаев;
- Львовская область – 1352 случая;
- Николаевская область – 987 случаев;
- Одесская область – 1516 случаев;
- Полтавская область – 1182 случая;
- Ровенская область – 818 случаев;
- Сумская область – 522 случая;
- Тернопольская область – 386 случаев;
- Харьковская область – 1314 случаев;
- Херсонская область – 262 случая;
- Хмельницкая область – 439 случаев;
- Черкасская область – 813 случаев;
- Черновицкая область – 453 случая;
- Черниговская область – 423 случая.
Напомним, что предыдущий рекорд смертей — 734 летальных исхода за сутки был зафиксирован 26 октября. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев был зафиксирован 4 ноября 2021 года — 27 377.
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