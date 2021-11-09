Такой смертности от коронавируса в Украине еще не было: за сутки более 830 летальных исходов

Такой смертности от коронавируса в Украине еще не было: за сутки более 830 летальных исходов

С начала пандемии болезнь унесла более 73 тысяч жизней.

Новый рекорд смертности от коронавируса зафиксировали в Украине — за сутки умерло 833 человека. Это максимальное количество за все время пандемии.

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Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, больше всего летальных исходов 9 ноября было зафиксировано: в Донецкой области — 89, Сумской — 67, Полтавской — 64 и Киеве — 53.

Также начало расти и количество инфицированных – за сутки почти 19 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках. Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и г. Киев (1 204).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1204 случая;

Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ровенская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей — 734 летальных исхода за сутки был зафиксирован 26 октября. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев был зафиксирован 4 ноября 2021 года — 27 377.

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Коронавирус в Украине: зафиксировали новый рекорд смертности - 833 умерших в сутки

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