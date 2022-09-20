"Такой вид имеет страх разгрома": Ермак отреагировал на попытки оккупантов организовать псевдореферендумы на захваченных территориях

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на попытки российских оккупантов поспешно организовать псевдореферендумы на захваченных украинских территориях.

Ермак подчеркнул, что Россия боится разгрома, поэтому пытается манипулировать и запугивать.

Об этом руководитель ОП написал в своем Телеграмме.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — написал Ермак.

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ российские оккупанты и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий в состав России.

Так называемый "общественный совет" Херсонской области обратился к оккупационному главе области с просьбой "немедленно провести референдум о вступлении в РФ".

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